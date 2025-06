La Fondation des arts de Charjah lance une nouvelle bourse d’écriture sur l’art contemporain

CHARJAH, 13 juin 2025 (WAM) – La Fondation des arts de Charjah (Sharjah Art Foundation – SAF) a ouvert les inscriptions au programme de bourse PARA, une initiative soutenant le développement et la publication d’écrits critiques inédits sur l’art contemporain. Ce programme est mené en collaboration avec l’Alkazi Foundation for the Arts, Asia Art Archive et Contemporary And (C&).

Destinée aux auteurs émergents ou en milieu de carrière, vivant et travaillant en Asie et en Afrique, cette bourse invite les candidats à soumettre leur candidature dans le cadre d’un appel à participation ouvert.

PARA interroge les notions de proximité, d’engagement, de résistance et d’errance, en lien avec l’écriture critique. Il met en lumière la dimension expansive et transversale de l’écriture sur l’art : une pratique à la fois proche de son sujet et ouverte sur des champs culturels variés. Le programme vise à remettre en question les approches établies de la critique d’art et à valoriser des pratiques situées, ancrées dans des formes critiques diverses.

Cinq boursiers seront sélectionnés et bénéficieront d’un accompagnement matériel, institutionnel et collectif. Les candidats retenus auront l’opportunité de publier deux articles de critique d’art, de participer à des sessions en ligne bimensuelles animées par des auteurs et critiques reconnus, d’assister à un programme intensif d’une semaine à Charjah, entièrement pris en charge, et de nouer des liens avec d’autres auteurs, éditeurs, chercheurs et professionnels du secteur culturel, favorisant ainsi la constitution de réseaux collaboratifs et transnationaux.

Le programme proposera des discussions collectives nourries par les contextes historiques et régionaux, tout en contribuant aux débats contemporains sur l’art et la critique à l’échelle internationale.

L’objectif de PARA est de cultiver une communauté dynamique de praticiens, où des voix diverses peuvent dialoguer et réinventer les discours critiques autour de l’art.