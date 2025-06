Les Émirats arabes unis condamnent fermement l’attaque militaire israélienne contre l’Iran

ABOU DHABI, 13 juin 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont fermement condamné l’attaque militaire israélienne contre la République islamique d’Iran, exprimant leur profonde inquiétude face à la poursuite de l’escalade et à ses répercussions sur la sécurité et la stabilité de la région.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a souligné l’importance de faire preuve de la plus grande retenue et de sagesse afin d’éviter toute aggravation du conflit et un élargissement du champ des hostilités.

Le ministère a réaffirmé la conviction des Émirats arabes unis selon laquelle le dialogue, le respect du droit international et la souveraineté des États constituent les fondements essentiels pour résoudre les crises actuelles.

Les Émirats arabes unis ont insisté sur la nécessité de privilégier les voies diplomatiques pour le règlement des différends, loin des logiques de confrontation et d’escalade, appelant le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre d’urgence les mesures nécessaires pour parvenir à un cessez-le-feu et rétablir la paix et la sécurité internationales.