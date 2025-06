Le secrétaire général du CCG rencontre le ministre britannique des Affaires étrangères

LONDRES, 13 juin 2025 (WAM) – Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jasem Al-Budaiwi, a affirmé que les États membres du CCG et le Royaume-Uni entretiennent des relations historiques profondes et un partenariat stratégique solide.

Dans une déclaration à l’issue de sa rencontre, jeudi à Londres, avec le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, Al-Budaiwi a indiqué que ce partenariat stratégique a permis de rapprocher les points de vue des deux parties.

Il a souligné que les deux parties partagent des positions similaires sur de nombreuses questions régionales, ce qui a contribué à renforcer la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international.

La réunion avec le ministre David Lammy a porté sur les relations entre le CCG et le Royaume-Uni, ainsi que sur un certain nombre de questions régionales et internationales. Al-Budaiwi a exprimé l’espoir d’ouvrir de nouveaux horizons de coopération entre les deux parties.