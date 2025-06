Abdallah bin Zayed et le secrétaire américain au Commerce examinent le renforcement de la coopération et du partenariat

WASHINGTON D.C., 13 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a rencontré Howard Lutnick, secrétaire américain au Commerce, dans le cadre d’une visite de travail à Washington.

Howard Lutnick a souhaité la bienvenue à Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed ainsi qu’à la délégation l’accompagnant. La réunion a porté sur les relations stratégiques privilégiées entre les Émirats arabes unis et les États-Unis, ainsi que sur les efforts continus déployés par les deux pays amis pour renforcer leur coopération bilatérale et leur partenariat au service des intérêts communs et de la prospérité de leurs peuples.

Les discussions ont également abordé la visite d’État du président américain Donald Trump aux Émirats arabes unis en mai dernier, soulignant son rôle déterminant dans le renforcement et l’élargissement de la coopération bilatérale dans tous les secteurs. Parmi ceux-ci figurent l’intelligence artificielle, l’économie, la finance, le commerce et d’autres domaines en lien avec les priorités de développement des deux pays.

Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan a affirmé que les Émirats arabes unis et les États-Unis entretiennent des relations historiques profondes, fondées sur la confiance, le respect mutuel et les intérêts partagés. Il a souligné que ces relations ont évolué pour devenir un modèle de coopération constructive et fructueuse, au service du développement et de la prospérité des deux nations.

Il a ajouté que le partenariat émirati-américain regorge d’opportunités prometteuses de croissance et de progrès dans divers domaines, les deux pays étant déterminés à exploiter pleinement ces perspectives pour promouvoir un développement global et une progression économique durable.

La réunion s’est tenue en présence de Youssef Al Otaiba, ambassadeur des Émirats arabes unis aux États-Unis ; de Lana Zaki Nusseibeh, ministre adjointe chargée des affaires politiques ; et de Saeed Mubarak Al Hajeri, ministre adjoint chargé des affaires économiques et commerciales.