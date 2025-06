Le CNO discute avec les fédérations des critères de participation aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026

DUBAÏ, 13 juin 2025 (WAM) – Le département des affaires techniques et sportives du Comité national olympique (CNO) des Émirats arabes unis a tenu, jeudi soir, une réunion de coordination conjointe au siège du comité à Dubaï, en présence de représentants des fédérations sportives nationales concernées.

La réunion était consacrée aux préparatifs de la participation à la quatrième édition des Jeux olympiques de la jeunesse – Dakar 2026, qui réunira 2 700 athlètes en lice dans 151 épreuves réparties sur 25 disciplines sportives.

Ahmed Al Tayyeb, directeur du département des affaires techniques et sportives du CNO, a présenté un exposé détaillé sur les exigences de participation. Celui-ci couvrait les critères d’éligibilité et de qualification établis par le Comité international olympique (CIO) et les fédérations internationales compétentes, les calendriers, les normes techniques liées à l’âge, les exigences en matière de licences internationales et les cadres de qualification.

La présentation a été suivie d’une discussion ouverte, permettant aux représentants des fédérations d’exprimer leurs questions et observations. Plusieurs axes de suivi ont été identifiés afin de garantir une préparation optimale en vue de cet événement olympique d’envergure.

Le programme sportif de Dakar 2026 comprendra 25 disciplines, parmi lesquelles : la natation, l’athlétisme, la boxe, le rugby, le basketball (3x3), l’équitation, le judo, le taekwondo, l’escrime, le tir à l’arc, le tennis de table, le badminton, la voile, l’aviron, la lutte, le handball de plage, le volleyball de plage et le triathlon.