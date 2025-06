Le Comité national olympique participe au Forum international des athlètes à Lausanne

DUBAÏ, 13 juin 2025 (WAM) – Le Comité national olympique (CNO) des Émirats arabes unis, représenté par sa Commission des athlètes, a participé au 12ᵉ Forum international des athlètes (IAF), qui s’est tenu les 11 et 12 juin à Lausanne, en Suisse.

La délégation émirienne comprenait Mohammed Al Nakhy et Aisha Jasem Al Ali, tous deux membres de la Commission des athlètes du CNO.

Le Forum international des athlètes est le plus grand rassemblement mondial de représentants d’athlètes, organisé par la Commission des athlètes du Comité international olympique (CIO). L’événement a réuni plus de 400 participants afin d’aborder les principales questions concernant les athlètes, renforcer leur voix et favoriser l’échange d’idées pour améliorer le soutien offert par les différentes commissions des athlètes.

Le programme du forum a comporté une série de séances plénières et d’ateliers permettant aux participants d’explorer les dispositifs de soutien proposés par le CIO, la Solidarité olympique et les partenaires olympiques à l’échelle mondiale.

Parmi les thématiques abordées figuraient la lutte antidopage, la santé mentale et le bien-être, la prévention de la manipulation des compétitions, les stratégies numériques pour les commissions des athlètes, la durabilité, ainsi que les principes de gouvernance efficace des commissions.

Le forum a également fourni des mises à jour sur les prochains Jeux olympiques majeurs, notamment : Milano Cortina 2026, Los Angeles 2028, les Alpes françaises 2030 et Brisbane 2032.

En marge de l’événement, Mohammed Al Nakhy et Aisha Jasem Al Ali ont rencontré Kirsty Coventry, prochaine présidente de la Commission des athlètes du CIO, qui prendra officiellement ses fonctions le 23 juin. Ils ont également échangé avec Emma Terho, actuelle présidente de la Commission.

Organisé tous les deux ans, le Forum international des athlètes constitue une plateforme de dialogue essentielle pour les commissions des athlètes des fédérations internationales, comités nationaux olympiques, associations continentales, comités d’organisation des Jeux olympiques, l’Agence mondiale antidopage (AMA) et le Comité international paralympique (CIP), afin de débattre des enjeux prioritaires pour les athlètes.