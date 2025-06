Abdullah bin Zayed évoque les développements régionaux avec les ministres des Affaires étrangères du Qatar, d’Oman, de la France et du Royaume-Uni

ABOU DHABI, 13 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu par téléphone ce vendredi avec Son Excellence Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l’État frère du Qatar ; Son Excellence Sayyid Badr Hamad Al Busaidi, ministre des Affaires étrangères du Sultanat frère d’Oman ; Son Excellence Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République amie de France ; et Son Excellence David Lammy, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni ami.

Les discussions ont porté sur les derniers développements dans la région à la suite des frappes militaires israéliennes visant la République islamique d’Iran.

Le chef de la diplomatie émirienne et les ministres ont examiné les répercussions de ces événements sur la sécurité et la stabilité régionales, ainsi que sur la paix et la sécurité internationales.

Ils ont également évoqué les moyens de renforcer les efforts en faveur de la désescalade des tensions, et souligné l’importance de privilégier les solutions diplomatiques et le dialogue pour résoudre les crises.