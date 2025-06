Le Président des Émirats s’entretient par téléphone avec le Président français et la Première ministre italienne au sujet des relations bilatérales et des développements régionaux

ABOU DHABI, 14 juin 2025 (WAM) – Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, s’est entretenu séparément par téléphone avec Son Excellence Emmanuel Macron, Président de la République française, et Son Excellence Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des ministres de la République italienne, afin d’examiner les relations stratégiques et les moyens de les renforcer dans divers domaines, au service des intérêts communs.

Au cours de ces échanges, Son Altesse a également abordé avec le Président français et la Première ministre italienne les développements au Moyen-Orient à la suite des opérations militaires israéliennes contre la République islamique d’Iran. Les dirigeants ont souligné la nécessité d’une retenue maximale et l’importance de redoubler d’efforts pour désamorcer les tensions et résoudre les différends par des voies diplomatiques à même de préserver la sécurité et la stabilité de la région.