Abdallah bin Zayed s’entretient par téléphone avec plusieurs ministres des Affaires étrangères au sujet des développements régionaux en cours

ABOU DHABI, 15 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu par téléphone avec plusieurs ministres des Affaires étrangères de pays frères et amis afin de discuter des développements régionaux dans le contexte des frappes militaires israéliennes visant la République islamique d’Iran.

Au cours de ces échanges, le chef de la diplomatie émirienne a passé en revue la situation régionale actuelle avec Son Altesse le Prince Fayçal bin Farhan bin Abdullah, ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite ; Ayman Safadi, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Expatriés du Royaume hachémite de Jordanie ; Dr Fuad Hussein, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République d’Irak ; Giorgos Gerapetritis, ministre des Affaires étrangères de la République hellénique ; Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger du Royaume du Maroc ; Abdullah Ali Al-Yahya, ministre des Affaires étrangères de l’État du Koweït ; Sayyid Badr Hamad Al Busaidi, ministre des Affaires étrangères du Sultanat d’Oman ; Dr Constantinos Kombos, ministre des Affaires étrangères de la République de Chypre ; et Dr Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn.

Les discussions ont porté sur les répercussions de la situation actuelle sur la sécurité et la stabilité de la région et du monde, ainsi que sur les moyens d’intensifier les efforts pour désamorcer les tensions et prévenir toute extension du conflit au Moyen-Orient.

Les entretiens ont également mis l’accent sur l’importance de résoudre les différends en suspens par le dialogue et les moyens diplomatiques, tout en œuvrant conjointement à l’établissement de la paix et de la sécurité régionales.