Saisie de 3,5 millions de comprimés de Captagon lors d’une opération majeure de la police de Charjah

CHARJAH, 15 juin 2025 (WAM) – Dans le cadre d’une opération de haut niveau baptisée « Fond des ténèbres », la police de Charjah, en coopération avec la police d’Abou Dhabi et le Département fédéral de lutte contre les stupéfiants au ministère de l’Intérieur, a déjoué avec succès une importante tentative de distribution de plus de 3,5 millions de comprimés de Captagon. Cette opération, qui visait un réseau de trafiquants ciblant principalement les jeunes, a été rendue possible grâce à une surveillance minutieuse et à une stratégie préventive efficace.

Selon le brigadier Majid Sultan Al Asam, directeur du Département de lutte contre les stupéfiants de la police de Charjah, les drogues saisies pesaient environ 585 kilogrammes, pour une valeur estimée à plus de 19 millions d’AED sur le marché noir. Le réseau avait dissimulé les comprimés sous terre, camouflés sous un sol artificiel emboîtable conçu pour échapper aux dispositifs de détection. Toutefois, des analyses avancées ont permis d’identifier la cachette et d’arrêter les suspects.

Al Asam a souligné les méthodes de dissimulation sophistiquées utilisées par les trafiquants et a mis en garde contre l’utilisation croissante des réseaux sociaux comme vecteurs de communication pour cibler les jeunes vulnérables. Il a salué le professionnalisme et la vigilance des forces de l’ordre, soutenues par des technologies de pointe et une coopération fédérale intégrée entre les agences nationales de lutte antidrogue.

Le Département de lutte contre les stupéfiants a partagé les détails des méthodes employées avec les autres organismes de sécurité du pays, dans le but de renforcer le système fédéral de contrôle des stupéfiants. Le brigadier Al Asam a insisté sur la nécessité d’anticiper les tactiques criminelles en constante évolution, les trafiquants visant de plus en plus agressivement les jeunes générations.

Il a également appelé la communauté à jouer un rôle actif dans la lutte contre le trafic de drogue en signalant tout comportement suspect. La vigilance du public et la sensibilisation des familles constituent, selon lui, la première ligne de défense contre l’addiction. Les signalements peuvent être faits via le numéro vert 8004654 ou par e-mail à l’adresse suivante : dea@shjpolice.gov.ae.

En conclusion, Al Asam a exprimé sa gratitude envers la Direction générale fédérale de lutte contre les stupéfiants et la Direction de lutte contre les stupéfiants de la police d’Abou Dhabi pour leur rôle crucial dans le succès de cette opération et leur engagement continu en faveur de la sécurité de la société.