Un consortium dirigé par XRG soumet une offre non contraignante pour acquérir la société énergétique australienne Santos

ABOU DHABI, 16 juin 2025 (WAM) – XRG, la branche d’investissement internationale d’ADNOC, a annoncé aujourd’hui qu’un consortium dirigé par XRG a soumis une offre indicative non contraignante en vue d’acquérir Santos, un acteur énergétique international de premier plan fournissant une énergie fiable, abordable et plus propre à ses clients en Australie et dans la région Asie-Pacifique.

Le consortium mené par XRG prévoit de procéder à une vérification diligente confirmatoire. L’offre, actuellement non contraignante, reste soumise à plusieurs conditions avant qu’une proposition ferme ne soit formulée ou qu’une quelconque opération ne soit finalisée.

Basée à Adélaïde, en Australie, Santos possède une empreinte opérationnelle qui s’étend à l’Australie, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux États-Unis. L’entreprise dispose d’un portefeuille diversifié comprenant des actifs en gaz naturel, en gaz naturel liquéfié (GNL) et en pétrole. Elle investit activement dans les technologies de captage et de stockage du carbone (CSC), ainsi que dans l’hydrogène, et développe des carburants à faible intensité carbone pour soutenir les objectifs de décarbonation.

Le conseil d’administration de Santos a réagi favorablement à la proposition. Santos a ainsi annoncé l’intention de son conseil de recommander à l’unanimité cette offre à ses actionnaires, sous réserve de la conclusion d’un accord contraignant à l’issue de la vérification diligente du consortium, ainsi que de l’obtention des autorisations réglementaires et sociétaires requises.

Cette opération envisagée s’inscrit dans la stratégie de XRG visant à développer à l’échelle mondiale des solutions énergétiques, gazières et chimiques afin de répondre à la demande croissante et de générer une valeur significative pour toutes les parties prenantes. Le consortium dirigé par XRG apporte des capacités d’investissement à long terme ainsi qu’une expertise stratégique, avec le potentiel de libérer des volumes supplémentaires de gaz au bénéfice des clients de Santos, renforçant ainsi la sécurité énergétique nationale et internationale.

En outre, les capacités de classe mondiale d’ADNOC dans les domaines du négoce et du transport maritime viendraient renforcer les opérations de Santos, offrant un service plus intégré aux clients tout en maximisant la valeur générée.