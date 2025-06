Abdallah bin Zayed et le ministre indien des Affaires extérieures discutent des évolutions régionales

ABOU DHABI, 16 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu par téléphone ce jour avec le Dr Subrahmanyam Jaishankar, ministre des Affaires extérieures de la République de l’Inde.

Au cours de cet échange, les deux ministres ont examiné les derniers développements au Moyen-Orient, notamment à la lumière de la frappe militaire israélienne contre la République islamique d’Iran.

Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer les efforts visant à désamorcer les tensions et à prévenir toute escalade du conflit dans la région.

Ils ont également souligné l’importance du dialogue et de la diplomatie pour résoudre les différends en suspens et soutenir toutes les initiatives favorisant la paix et la sécurité, tant régionales qu’internationales.