Quatre Israéliens tués dans de nouvelles frappes iraniennes

JÉRUSALEM, 16 juin 2025 (WAM) – Quatre personnes ont été tuées et 103 autres blessées dans une nouvelle vague de frappes de missiles iraniennes visant plusieurs sites à l’intérieur d’Israël, ont rapporté dimanche les médias israéliens.

Selon les services israéliens d'urgence, la salve la plus récente de roquettes tirées par l’Iran a touché plusieurs zones, notamment Tel-Aviv, provoquant d'importantes pertes humaines.

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a confirmé avoir lancé une nouvelle série d’attaques, précisant que les frappes visaient les systèmes israéliens de commandement et de contrôle, selon l’Agence de presse de la République islamique (IRNA).

Israël mène depuis les premières heures de vendredi une vaste offensive aérienne ciblant des sites militaires, nucléaires et civils en Iran, notamment des installations clés telles que Natanz, Ispahan et Fordow. En représailles, l’Iran a déclenché plusieurs vagues de tirs de missiles contre des installations militaires et des bases aériennes israéliennes.