Le 27 juin décrété jour férié du Nouvel An hégirien pour le gouvernement fédéral

DUBAÏ, 16 juin 2025 (WAM) – L’Autorité fédérale des ressources humaines gouvernementales (FAHR) a publié une circulaire à l’intention de tous les ministères et entités fédérales, annonçant que le congé du Nouvel An hégirien pour l’année 1447 AH sera observé le vendredi 27 juin 2025.

À cette occasion, l’Autorité a adressé ses félicitations aux dirigeants, au gouvernement et au peuple des Émirats arabes unis, ainsi qu’aux nations arabes et islamiques, priant Dieu Tout-Puissant de leur accorder santé et prospérité en ce jour béni.