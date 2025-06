L’ONU et ses partenaires lancent un appel humanitaire hyper-prioritaire face à des coupes budgétaires sévères

NEW YORK, 17 juin 2025 (WAM) – Les Nations Unies et leurs partenaires humanitaires ont lancé aujourd’hui un appel mondial d’urgence hyper-prioritaire visant à venir en aide à 114 millions de personnes confrontées à des besoins vitaux à travers le monde.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a précisé que, face aux plus fortes réductions budgétaires jamais enregistrées dans le secteur humanitaire international, ce plan hyper-prioritaire met en lumière les interventions les plus urgentes incluses dans l’Aperçu humanitaire mondial 2025 en cours. Les besoins de financement associés à ces priorités s’élèvent à 29 milliards de dollars US.

Tom Fletcher, coordinateur des secours d’urgence des Nations Unies, a déclaré : « Les coupes budgétaires brutales nous obligent à faire des choix tout aussi brutaux. Trop de personnes n’auront pas accès au soutien dont elles ont besoin, mais nous sauverons autant de vies que possible avec les ressources dont nous disposons. »

Lancé en décembre dernier, l’Aperçu humanitaire mondial couvre plus de 70 pays et territoires confrontés à des besoins humanitaires, y compris les pays accueillant des réfugiés.