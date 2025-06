Le développement rapide de la robotique en Chine révolutionne les interventions chirurgicales

PÉKIN, 17 juin 2025 (WAM) – En Chine, les robots intelligents propulsés par l’intelligence artificielle (IA) transforment de nombreux secteurs, et jouent désormais un rôle essentiel dans le sauvetage de vies humaines grâce à leur précision avancée et à leur efficacité dans les procédures médicales et chirurgicales complexes.

Selon China Central Television (CCTV), la Chine est rapidement devenue un pôle de premier plan dans le domaine de la robotique basée sur l’IA, portée par une adoption massive et un fort soutien gouvernemental. Le pays a enregistré plusieurs avancées notables au cours des derniers mois.

Déjà largement utilisés pour accroître la productivité dans les usines chinoises, ces robots de haute technologie sont désormais déployés dans les domaines des soins de santé et de la médecine. Leur extrême précision est aujourd’hui reconnue par les chirurgiens, qui leur confient des opérations particulièrement complexes.

Le Dr Fan Shicai, exerçant à l’hôpital affilié n°3 de l’Université médicale du Sud à Guangzhou, dans le sud de la Chine, a expliqué qu’un robot chirurgical chinois est désormais capable d’effectuer des interventions orthopédiques complexes beaucoup plus rapidement et avec une précision remarquable. Une opération qui nécessitait auparavant cinq heures peut désormais être réalisée en seulement 30 minutes.