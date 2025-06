Abdallah bin Zayed rencontre le président du groupe américain Blackstone

NEW YORK, 17 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a rencontré Stephen Schwarzman, président-directeur général et cofondateur de Blackstone, l’un des plus grands groupes d’investissement au monde.

Les discussions ont porté sur les relations stratégiques entre les Émirats arabes unis et les États-Unis, en mettant en lumière leur progression constante dans des secteurs clés tels que l’économie, l’investissement, la finance et l’intelligence artificielle.

La rencontre a également été l’occasion d’examiner les opportunités de renforcer la coopération et les partenariats entre les institutions d’investissement et financières émiraties et le groupe Blackstone, dans le but de soutenir les efforts des deux pays en faveur d’une prospérité économique durable.

Saeed Moubarak Al Hajeri, ministre adjoint chargé des affaires économiques et commerciales, a assisté à la réunion.