Cleveland Abou Dhabi administre la première thérapie par perfusion pour la maladie de Parkinson dans la région

ABOU DHABI, 17 juin 2025 (WAM) – La Clinique Cleveland Abou Dhabi, membre du groupe M42, est devenu le premier hôpital de la région du Golfe à proposer une thérapie innovante par perfusion continue, destinée au traitement de la maladie de Parkinson à un stade avancé.

Cette nouvelle approche thérapeutique constitue une alternative révolutionnaire pour les patients ne pouvant pas bénéficier de la stimulation cérébrale profonde (DBS) ou préférant une option non invasive. Tous les patients atteints de formes avancées de la maladie de Parkinson sont éligibles à ce traitement. Il repose sur l’administration continue, par voie sous-cutanée, de lévodopa-carbidopa – traitement de référence contre la maladie – à l’aide d’une pompe compacte fixée à la peau. Contrairement aux traitements oraux, souvent associés à une absorption irrégulière et à un contrôle symptomatique instable, cette méthode garantit une diffusion régulière du médicament, assurant une maîtrise optimisée des symptômes.

Autre avantage significatif : le suivi post-thérapeutique est réduit à une visite tous les six mois, contre des consultations fréquentes après une chirurgie DBS, ce qui rend cette solution particulièrement pratique sur le long terme. Le traitement est soutenu par une équipe de spécialistes de la maladie de Parkinson disponible 24h/24, ainsi qu’un personnel dédié à la rééducation et à l’accompagnement médical global, garantissant aux patients des soins intégrés de haut niveau centrés sur leurs besoins.

Commentant l’introduction de solutions de traitement avancées et personnalisées dans la région, le Dr Georges-Pascal Haber, directeur général du Cleveland Abou Dhabi, a déclaré : « L’introduction de la thérapie continue aux Émirats arabes unis et dans la région du Golfe représente une avancée majeure dans notre manière d’aborder les soins et les résultats pour les patients. Alors que les maladies neurodégénératives deviennent plus répandues, les patients ont besoin de solutions innovantes, ciblées et personnalisées. »

Le Dr Shivam Om Mittal, neurologue à Cleveland et responsable de cette nouvelle approche thérapeutique, a ajouté : « Nous sommes fiers d’être les premiers dans la région à proposer cette thérapie novatrice, peu de temps après son lancement mondial. Cleveland offre un éventail complet de traitements de pointe contre la maladie de Parkinson – des médicaments oraux à la stimulation cérébrale profonde, en passant désormais par cette perfusion continue – garantissant un plan de soins individualisé à chaque patient. Notre équipe spécialisée assure un accompagnement 24h/24, à toutes les étapes du parcours thérapeutique. »

Le système de perfusion fonctionne sur le modèle d’une pompe à insuline : un appareil compact de la taille d’un téléphone est relié à un fin tube posé sur la peau. Il diffuse le traitement de manière continue, de jour comme de nuit, maintenant des niveaux stables de médicament, réduisant considérablement les fluctuations motrices et les dyskinésies.

Cette innovation transforme la prise en charge de la maladie de Parkinson à un stade avancé, offrant aux patients une meilleure stabilité, plus d’autonomie et une qualité de vie améliorée. Sa conception intuitive facilite par ailleurs son adoption, tant pour les patients que pour les aidants.

La maladie de Parkinson est aujourd’hui la pathologie neurodégénérative à la croissance la plus rapide dans le monde, avec un doublement attendu du nombre de cas d’ici 2040. Actuellement, 1 % des personnes âgées de plus de 60 ans sont touchées à l’échelle mondiale, et les diagnostics chez les moins de 50 ans sont en augmentation.

Depuis 2019, la chirurgie DBS constitue le traitement avancé de référence à Cleveland Abou Dhabi, qui a déjà réalisé avec succès plus de 100 interventions.

Avec cette nouvelle thérapie par perfusion continue, Cleveland Abou Dhabi consolide sa position de chef de file régional dans les soins neurologiques et marque une avancée majeure dans la stratégie des Émirats visant à devenir un pôle mondial d’innovation médicale. Grâce à une approche multidisciplinaire intégrant neurologie, chirurgie, rééducation et autres spécialités, l’hôpital continue de fixer de nouveaux standards dans l’amélioration des résultats cliniques et de la qualité de vie des patients à travers la région.