Le ministère de l’Investissement assiste à la signature d’un accord pour la création d’un fabricant d’infrastructures pour véhicules électriques

ABOU DHABI, 17 juin 2025 (WAM) – Le ministère de l’Investissement a accueilli aujourd’hui la signature d’un accord de coentreprise majeur portant sur la création de Tellus Power MENA, un nouveau fabricant d’infrastructures pour véhicules électriques (VE) basé aux Émirats arabes unis, spécialisé dans les technologies de recharge.

Le ministère a joué un rôle central dans la concrétisation de cet investissement stratégique en greenfield, réaffirmant son engagement à attirer des capitaux tournés vers l’avenir aux Émirats arabes unis, tout en soutenant la croissance des entreprises familiales sur le marché national et en consolidant la position du pays en tant que pôle régional pour la fabrication avancée et les technologies durables — deux secteurs prioritaires de la Stratégie nationale d’investissement.

Le ministère de l’Investissement a accompagné le projet depuis ses premières étapes jusqu’à sa conclusion. Il a facilité l’introduction entre partenaires, mené une diligence raisonnable approfondie et a soutenu activement les négociations de coentreprise. Il a également assuré un rôle de coordination stratégique en mettant les parties en relation avec les entités gouvernementales concernées et les zones franches, garantissant ainsi une mise en œuvre fluide et efficace.

L’accord a été signé au siège du ministère par Mike Calise, PDG de Tellus Power Globe Holding Limited (Tellus Power), et Marius Ciavola, PDG de Sing Family Enterprise Middle East.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Hessa Al Ghurair, sous-secrétaire adjointe par intérim au ministère de l’Investissement, Hamdan Zakaria Doleh, président du China Innovation Centre aux Émirats, Yansong Li, cofondateur de Tellus Power, et Mohammad BinHendi, PDG du groupe BinHendi Holding.

La nouvelle entité rassemble BinHendi Holding – société d’investissement émiratie tournée vers l’avenir, axée sur les capacités nationales dans l’énergie de la mobilité et l’innovation industrielle – le groupe chinois Sing Family Enterprise, un conglomérat familial et entrepreneurial, ainsi que Tellus Power, fabricant d’infrastructures de recharge pour VE basé en Californie et opérant aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Chine, en Amérique du Sud et dans les pays du Golfe.

Cette coentreprise permettra de renforcer la fabrication locale de solutions de recharge avancées pour véhicules électriques aux Émirats arabes unis, répondant à la demande régionale et accélérant l’adoption des technologies bidirectionnelles véhicule-réseau dans le CCG.

Mohammad Abdulrahman Alhawi, sous-secrétaire au ministère de l’Investissement, a déclaré : « Cet accord illustre l’engagement permanent du ministère à agir comme partenaire stratégique auprès des investisseurs internationaux, des acteurs locaux et des entreprises familiales. Il s’inscrit pleinement dans notre mission de positionner les Émirats arabes unis comme destination d’investissement de référence pour les secteurs d’avenir. En soutenant ce type de partenariat, nous continuons à attirer des investissements à forte valeur ajoutée dans des secteurs à forte croissance, moteurs d’innovation et de prospérité économique durable. »

Mike Calise, PDG de Tellus Power, a ajouté : « Nous sommes honorés de rejoindre cette alliance stratégique, qui marque une étape importante dans l’expansion internationale de Tellus Power. Les Émirats arabes unis s’imposent rapidement comme un centre de référence pour les technologies propres et la mobilité intelligente. Cette coentreprise, soutenue par le ministère de l’Investissement, nous permettra de répondre à la demande croissante dans le Golfe. »

Pour sa part, Marius Ciavola, PDG de Sing Family Enterprise Middle East, a affirmé : « À travers cette collaboration, nous visons à faire des Émirats un centre d’excellence pour la recharge des véhicules électriques — non seulement en fabriquant les bornes les plus avancées localement, mais aussi en les exportant à l’international. Nous remercions le ministère de l’Investissement pour son leadership et son soutien continu. Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec Tellus et nos partenaires pour concrétiser cette vision ambitieuse. »

Mohammad BinHendi, PDG du groupe BinHendi Holding, a souligné : « Ce projet reflète notre engagement à investir dans la transformation industrielle à long terme. En implantant une fabrication avancée aux Émirats et dans la région, nous posons les bases d’une innovation évolutive au service de l’énergie et de la mobilité du futur. »

Cet accord soutient les objectifs de la Stratégie nationale d’investissement, qui vise à renforcer les investissements directs étrangers dans des secteurs prioritaires tels que les énergies renouvelables et la fabrication avancée. Il s’inscrit également dans la politique nationale des véhicules électriques des Émirats, qui vise un taux d’adoption de 50 % d’ici 2050.