Le Louvre Abou Dhabi accueille Una Bulaqueña, trésor culturel national des Philippines

ABOU DHABI, 17 juin 2025 (WAM) – Le Louvre Abou Dhabi et le Musée national des Philippines ont annoncé le dévoilement du tableau emblématique Una Bulaqueña, une œuvre majeure du peintre philippin Juan Luna, désormais exposée dans les galeries permanentes du musée.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence de Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du Louvre Abou Dhabi, d’Alfonso A. Ver, ambassadeur des Philippines aux Émirats arabes unis, ainsi que de Jorell M. Legaspi, directeur général adjoint du Musée national des Philippines.

Ce moment historique marque la première collaboration directe entre le Louvre Abou Dhabi et le Musée national des Philippines, témoignant d’un dialogue culturel croissant entre les deux pays.

Déclarée Trésor culturel national en 2008, Una Bulaqueña est prêtée de manière exceptionnelle par le musée philippin. Rarement exposée en dehors des Philippines, l’œuvre sera visible au Louvre Abou Dhabi pendant une durée d’un an, offrant au public un regard unique sur l’identité, l’histoire et l’expression artistique des Philippines.

Mohamed Khalifa Al Mubarak a déclaré : « La présentation de cette œuvre exceptionnelle au Louvre Abou Dhabi illustre la vision du musée en matière d’universalité et d’échange culturel mondial. La culture est ce qui nous relie les uns aux autres, elle met en lumière notre humanité partagée et favorise une meilleure compréhension entre les peuples. Grâce à Una Bulaqueña, le public pourra découvrir le contexte artistique et culturel philippin dans toute sa richesse. »

L’ambassadeur Alfonso A. Ver a souligné que ce prêt culturel majeur reflète la dynamique des relations bilatérales entre les Philippines et les Émirats arabes unis : « Le prêt de Una Bulaqueña, classée Trésor culturel national, est le symbole d’un engagement commun en faveur de la coopération culturelle à travers l’art. »

Peinte en 1895 durant la période coloniale espagnole, Una Bulaqueña est l’une des œuvres les plus célèbres de Juan Luna. Elle représente une jeune femme originaire de Bulacan, vêtue de l’habit traditionnel philippin : camisa, saya, pañuelo et tapis. Le regard pensif du personnage et sa posture droite évoquent la dignité, la grâce et la force de l’identité philippine. En choisissant de représenter une femme philippine plutôt qu’une figure aristocratique européenne, Luna remet en question les hiérarchies artistiques traditionnelles et réaffirme la représentation locale en période coloniale.

L’œuvre est exposée dans la galerie du Louvre Abou Dhabi aux côtés de La Tasse de chocolat d’Auguste Renoir et La Bohémienne d’Édouard Manet, enrichissant l’exploration du portrait féminin dans l’art moderne.

Manuel Rabaté, directeur du Louvre Abou Dhabi, a déclaré : « Una Bulaqueña est bien plus qu’un portrait : c’est un puissant symbole d’identité nationale et de fierté culturelle. Nous sommes honorés de présenter cette œuvre magistrale dans le monde arabe pour la première fois. Elle reflète notre mission de raconter des histoires qui franchissent les frontières, tout en affirmant les identités et en promouvant la compréhension par l’art. »

De son côté, Jorell Legaspi, directeur général adjoint du Musée national des Philippines, a exprimé sa satisfaction : « Si le départ de cette œuvre nous émeut, sa présentation à Abou Dhabi, carrefour mondial des idées et des cultures, est une grande source de joie. Elle permet de faire rayonner le génie de Juan Luna et de valoriser la contribution de l’art philippin et asiatique au patrimoine culturel mondial. »

Una Bulaqueña, acquise par le Musée national des Philippines et préservée durant la Seconde Guerre mondiale, représente à la fois un jalon artistique et un témoin de l’histoire. L’œuvre restera exposée au Louvre Abou Dhabi jusqu’en juin 2026, offrant aux visiteurs une occasion unique d’admirer ce chef-d’œuvre de près.