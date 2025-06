Collision maritime au large des Émirats due à une erreur de navigation : ministère de l'Énergie

ABOU DHABI, 18 juin 2025 (WAM) – Le ministère de l'Énergie et des Infrastructures (MoEI) a annoncé que les premières informations concernant la collision accidentelle entre deux navires survenue en mer d’Oman, à environ 24 milles nautiques des côtes des Émirats arabes unis, indiquent qu’une erreur d’appréciation de navigation de l’un des bâtiments serait à l’origine de l’incident.

Dans un communiqué, le ministère a précisé qu’à 1h30 du matin, le mardi 17 juin 2025, les autorités compétentes ont reçu un signalement faisant état d’une collision entre deux navires : un pétrolier nommé ADALYNN, battant pavillon d’Antigua-et-Barbuda, et un cargo appelé Front Eagle, sous pavillon de la République du Libéria.

L’incident a entraîné des dommages superficiels mineurs à la coque externe des deux navires, une petite fuite d’hydrocarbures, ainsi qu’un incendie qui s’est déclaré dans le réservoir de carburant de l’un des bâtiments. Les autorités concernées sont intervenues rapidement et sont parvenues à maîtriser l’incendie. Aucun blessé n’a été signalé parmi les membres d’équipage des deux navires.

Le ministère a confirmé qu’une enquête technique est en cours, en coordination avec les instances internationales compétentes, conformément aux normes les plus strictes en matière de transparence et de sécurité maritime internationale.

Il a également salué la réactivité et l’efficacité exemplaire des équipes de secours qui ont permis de gérer la situation avec professionnalisme. Une opération d’évacuation sécurisée a été menée pour les 24 membres d’équipage du pétrolier ADALYNN, transférés sans encombre au port de Khor Fakkan par les vedettes de recherche et de sauvetage relevant des garde-côtes de la Garde nationale et d’autres autorités maritimes compétentes.

Le ministère a réaffirmé qu’il poursuivait ses opérations de surveillance et d’évaluation de la situation afin de garantir la sécurité de la navigation et la protection de l’environnement marin, saluant la coordination institutionnelle et la pleine préparation des services concernés à répondre aux situations d’urgence avec efficacité et rigueur.