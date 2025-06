La Chambre de commerce mondiale de Dubaï inaugure son premier bureau en Amérique du Nord à Toronto

TORONTO, 18 juin 2025 (WAM) – La Chambre de commerce mondiale de Dubaï, l’une des trois chambres opérant sous l’égide de Dubai Chambers, a inauguré aujourd’hui un nouveau bureau de représentation à Toronto, au Canada. Il s’agit de son tout premier bureau en Amérique du Nord, marquant une étape stratégique dans ses efforts visant à renforcer les relations économiques bilatérales et à explorer les opportunités commerciales et d’investissement entre Dubaï et le Canada.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de l’honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international du Canada, de Son Excellence l’ingénieur Sultan bin Saeed Al Mansouri, président du conseil d’administration de Dubai Chambers, ainsi que de S.E. Abdul Rahman Ali Al Neyadi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Canada, aux côtés d’un large éventail de dirigeants et de représentants du milieu des affaires de Toronto et d’autres villes canadiennes.

Ce nouveau bureau s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Dubai Global », qui vise à établir 50 bureaux internationaux d’ici à 2030. L’objectif est de renforcer le rôle de Dubaï en tant que centre d’affaires mondial de premier plan, d’attirer les investissements directs étrangers vers l’émirat, et de soutenir l’expansion des entreprises basées à Dubaï sur 30 marchés prioritaires à travers le monde.

Dans une déclaration à cette occasion, S.E. l’ingénieur Sultan bin Saeed Al Mansouri a souligné que l’ouverture du bureau à Toronto constitue une avancée importante dans le développement des relations économiques entre Dubaï et le Canada. Il a précisé que cette antenne servira de plateforme stratégique pour connecter les entreprises des deux pays, faciliter les flux d’investissement bilatéraux et ouvrir de nouvelles voies pour le commerce mutuel.

Il a également réaffirmé l’engagement de la Chambre à accompagner les entreprises canadiennes souhaitant tirer parti des nombreuses opportunités offertes par Dubaï, porte d’accès vers les marchés mondiaux, tout en aidant les entreprises de Dubaï à explorer le potentiel du marché canadien.

L’ouverture du bureau de Toronto intervient dans un contexte de forte croissance des relations économiques entre Dubaï et le Canada. En 2024, le commerce non pétrolier entre les deux parties a atteint 10,2 milliards d’AED. Le nombre total d’entreprises canadiennes membres de la Chambre de commerce de Dubaï s’élevait à 4 112 à la fin de l’année, soit une hausse de 29 % par rapport à 2023. Au premier trimestre 2025, 289 nouvelles entreprises canadiennes ont rejoint la Chambre.

Le nouveau bureau jouera un rôle clé dans le soutien aux entreprises des deux pays. Il travaillera en étroite collaboration avec la communauté d’affaires canadienne pour renforcer les liens avec les parties prenantes du secteur public et privé, et faire valoir les atouts concurrentiels de Dubaï en tant que destination mondiale des affaires.

Il offrira également des informations stratégiques sur le marché de Dubaï aux entreprises canadiennes désireuses d’y établir une présence et de s’en servir comme tremplin vers d’autres marchés internationaux. De même, il appuiera les entreprises basées à Dubaï souhaitant s’implanter au Canada, en leur fournissant des analyses de marché, en les aidant à identifier les opportunités d’investissement et de commerce, et en les mettant en relation avec des partenaires locaux fiables pour faciliter leur entrée et leur expansion sur le marché canadien.