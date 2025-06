Les Émirats arabes unis renforcent leur partenariat stratégique avec l’Allemagne dans les domaines de la science, de la recherche et des technologies émergentes

BERLIN, 18 juin 2025 (WAM) — Une délégation des Émirats arabes unis, conduite par Omran Sharaf, ministre adjoint des Affaires étrangères chargé des sciences et technologies avancées, a conclu une visite fructueuse en République fédérale d’Allemagne, axée sur le renforcement des relations bilatérales dans les domaines critiques, émergents et technologiques de pointe, ainsi que sur l’expansion de la coopération stratégique en matière de science, d’innovation et de technologies avancées.

La mission a débuté à Berlin par la participation au salon GITEX Europe, suivie de réunions bilatérales de haut niveau avec des représentants du gouvernement allemand.

Omran Sharaf s’est entretenu à Berlin avec le Dr Karsten Wildberger, ministre fédéral chargé des Affaires numériques et de la Modernisation de l’État ; la Dr Silke Launert, secrétaire d’État parlementaire auprès du ministre fédéral de la Recherche, de la Technologie et de l’Espace ; ainsi que Gitta Connemann, secrétaire d’État et commissaire du gouvernement aux PME auprès du ministère de l’Économie et de l’Énergie.

La délégation a également pris part à une table ronde organisée par NUMOV, l’une des plus importantes organisations allemandes œuvrant au développement économique entre l’Allemagne et les pays de la région MENA.

En parallèle, la délégation a visité le campus d’intelligence artificielle Merantix, et participé à une autre table ronde organisée par la Chambre arabo-allemande de commerce et d’industrie (Ghorfa).

Sharaf a également assisté à la conférence TECH25 à Heilbronn, où il a pris part à un entretien organisé par le journal Handelsblatt et échangé avec des dirigeants industriels et des innovateurs sur l’avenir des technologies avancées. La délégation a tenu plusieurs réunions bilatérales avec des entités gouvernementales dans la ville de Stuttgart.

Ces rencontres ont notamment inclus des échanges avec Danyal Bayaz, ministre des Finances du Land, et Christoph Werner, PDG de la chaîne de distribution allemande dm-drogerie markt.

La délégation émirienne a souligné l’importance des partenariats internationaux pour stimuler l’innovation, renforcer la sécurité technologique mondiale et faire progresser collectivement la recherche et le développement.

La délégation comprenait également Ahmed Al Attar, ambassadeur des Émirats arabes unis en République fédérale d’Allemagne, Rashid Al Teneiji, directeur du département des affaires économiques et commerciales, et Nouf Al Hameli, conseillère en sciences et technologies avancées, aux côtés de représentants du ministère des Affaires étrangères et du groupe EDGE.