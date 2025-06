Le DMCC enregistre une croissance de 7 % du nombre d’entreprises américaines en 12 mois

DUBAÏ, 18 juin 2025, (WAM) — Le Centre multi-commodités de Dubaï (DMCC), principal district d'affaires international facilitant les échanges mondiaux à travers Dubaï, a annoncé une augmentation de 7 % du nombre d'entreprises américaines rejoignant son écosystème au cours des 12 derniers mois.

Le DMCC accueille désormais plus de 45 % des quelque 1 500 entreprises américaines opérant aux Émirats arabes unis, consolidant ainsi sa position de plaque tournante privilégiée pour les sociétés américaines cherchant à accéder aux marchés à la plus forte croissance mondiale.

Cette dynamique reflète le renforcement des échanges commerciaux consécutifs à la visite historique du président américain Donald Trump aux Émirats arabes unis en mai dernier. À cette occasion, des accords stratégiques d'une valeur de 200 milliards de dollars américains ont été signés dans des secteurs clés tels que l’intelligence artificielle, l’énergie, la défense et l’aviation.

Profitant de cet élan, le DMCC a organisé sa dernière série d’événements « Made For Trade Live » à New York, Brooklyn et Miami. Ces rencontres à fort impact ont rassemblé plus de 150 chefs d'entreprise issus de secteurs stratégiques — technologie, services financiers, matières premières et fabrication avancée — renforçant les efforts du DMCC pour attirer une nouvelle vague d’entreprises et d’investissements américains vers Dubaï.

Ahmed Bin Sulayem, président exécutif et directeur général du DMCC, a déclaré : « La récente visite du président Trump aux Émirats arabes unis — première visite officielle à l’étranger de son second mandat — marque un tournant dans la coopération économique entre les Émirats et les États-Unis. Avec des échanges bilatéraux atteignant 34,4 milliards de dollars en 2024, nous constatons un fort appétit des entreprises américaines pour s’implanter à Dubaï et accéder aux marchés mondiaux. »

Avec près de 26 000 entreprises opérant actuellement dans son district, dont plus de 700 d’origine américaine, le DMCC confirme son statut de destination de choix pour l’expansion des sociétés internationales.