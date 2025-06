Adobe élargit les capacités de Firefly avec une application mobile pour la génération d’images et vidéos par IA

WASHINGTON, 18 juin 2025 (WAM) – Adobe a annoncé une expansion majeure de sa plateforme Adobe Firefly, dédiée à l’idéation, la création et la production de contenu assistées par intelligence artificielle, en lançant une nouvelle application mobile qui rend la génération d’images et de vidéos par IA accessible depuis les téléphones.

La nouvelle application Firefly, désormais disponible sur iOS et Android, permet aux créateurs de libérer leur imagination en générant et en modifiant des images et vidéos à tout moment, où qu’ils se trouvent. L’application mobile, tout comme sa version web, s’intègre de manière fluide aux outils de la suite Adobe Creative Cloud, assurant ainsi la continuité des projets et une fluidité optimale entre les étapes d’idéation et de production.

Par ailleurs, Adobe a dévoilé « Firefly Boards », une nouvelle fonctionnalité disponible en version bêta publique sur le web. Cette surface collaborative de type moodboard, centrée sur l’IA, redéfinit la manière dont les équipes créatives développent leurs concepts. L’ajout de la vidéo à cette plateforme permet aux professionnels de la création d’explorer et d’itérer collectivement sur des idées mêlant images et séquences vidéo, grâce à des outils d’édition alimentés par l’intelligence artificielle.

Adobe a également enrichi l’écosystème Firefly en y intégrant de nouveaux modèles d’IA générative provenant de partenaires stratégiques tels que Ideogram, Luma AI, Pika et Runway. Ces nouveaux modèles viennent compléter ceux déjà issus d’OpenAI, Google et Black Forest Labs. Ils offrent aux utilisateurs une flexibilité inédite pour expérimenter des styles esthétiques variés et des formats multimédias diversifiés.

Les modèles des nouveaux partenaires sont d’abord accessibles via Firefly Boards et seront prochainement intégrés à l’ensemble de l’application Firefly, confirmant l’engagement d’Adobe à démocratiser les outils créatifs de nouvelle génération, et à soutenir l’innovation dans les flux de travail numériques à l’échelle mondiale.