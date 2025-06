Le Pakistan signe un partenariat stratégique avec les Émirats pour la modernisation gouvernementale

ISLAMABAD, 18 juin 2025 (WAM) – Le Premier ministre de la République islamique du Pakistan, Muhammad Shehbaz Sharif, a affirmé la volonté de son pays de renforcer ses relations d’amitié avec les Émirats arabes unis et d’élargir les horizons de coopération dans divers domaines, notamment économique et administratif. Il a salué l’expérience pionnière des Émirats dans le domaine de la gouvernance, soulignant leur position de référence mondiale grâce à un système administratif moderne et évolutif.

Shehbaz Sharif s’exprimait lors de sa rencontre avec une délégation gouvernementale émirienne conduite par Abdulla Nasser Lootah, Assistant du ministre des Affaires du Cabinet pour la compétitivité et l’échange de connaissances, accompagné de Hamad Obaid Al Zaabi, ambassadeur des Émirats auprès du Pakistan.

À cette occasion, le Premier ministre pakistanais a rappelé sa récente visite fructueuse à Abou Dhabi et son entretien avec Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président de l’État, saluant le soutien constant et les initiatives de développement lancées par les Émirats au profit du Pakistan.

Signature d’un mémorandum de partenariat stratégique

Lors de la visite, un mémorandum d’entente a été signé entre les deux gouvernements portant sur un partenariat stratégique dans les domaines de la modernisation gouvernementale. L’accord a été paraphé par Abdulla Nasser Lootah et le ministre pakistanais de la Planification, le professeur Ahsan Iqbal, en présence du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Ishaq Dar, du ministre du Commerce, Jam Kamal Khan, et de l’ambassadeur Al Zaabi.

À cette occasion, Mohammed Abdullah Al Gergawi, ministre des Affaires du Cabinet, a souligné que cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité des liens solides établis entre les deux pays depuis l’époque du fondateur, feu Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, et que la direction actuelle œuvre à renforcer cette coopération bilatérale porteuse de prospérité.

Une coopération multisectorielle fondée sur l’innovation

Le partenariat couvrira plusieurs axes clés, notamment la gouvernance, la planification du développement, la réforme de la fonction publique, le développement des ressources humaines, la planification urbaine, ainsi que les sciences et technologies. Les deux parties s’engagent à partager leurs expériences, à renforcer leurs capacités institutionnelles et à promouvoir les meilleures pratiques gouvernementales.

Selon Abdulla Lootah, cette collaboration reflète la volonté des deux pays d’approfondir leur partenariat stratégique, en particulier dans la gouvernance publique et la transformation numérique, en élargissant les plateformes de coopération entre entités gouvernementales.

Il a rappelé que les Émirats et le Pakistan entretiennent des liens historiques solides, et que cet accord s’inscrit dans les efforts du gouvernement émirien pour concrétiser la vision de sa direction visant à stimuler l’innovation et la modernisation au sein des administrations partenaires.

Rencontres de haut niveau et convergence des visions

La délégation émirienne a également été reçue par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Mohammad Ishaq Dar, ainsi que par le ministre de la Planification et du Développement, Ahsan Iqbal Chaudhry. Ces entretiens ont permis d’échanger sur les perspectives prometteuses des relations bilatérales et d’approfondir les discussions autour des projets conjoints dans les domaines de la gouvernance, de l’innovation et du renforcement des capacités institutionnelles.