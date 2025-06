Le Président du Conseil national fédéral participe à la 2ᵉ conférence parlementaire sur le dialogue interreligieux à Rome

ROME, 18 juin 2025 (WAM) – Le très honorable Saqr Ghobash, président du Conseil national fédéral (CNF), conduit la délégation émirienne participant à la deuxième conférence parlementaire sur le dialogue entre les religions, organisée à Rome du 19 au 21 juin 2025, sous le thème : « Renforcer la confiance et embrasser l’espoir pour un avenir meilleur ». L’événement est coorganisé par l’Union interparlementaire (UIP) et le Parlement italien.

La délégation du CNF comprend Son Excellence le Dr Ali Rashid Al Nuaimi et S.E. Saeed Rashid Al Abdi, membres du Conseil, ainsi que S.E. Dr Omar Abdulrahman Al Nuaimi, Secrétaire général du CNF, et S.E. Tariq Ahmed Al Marzouqi, Secrétaire général adjoint aux affaires de la présidence.

Un message de tolérance et de diplomatie parlementaire

Saqr Ghobash participera aux séances et tables rondes du forum, où il prononcera un discours mettant en lumière l’engagement des Émirats arabes unis en faveur de la tolérance, du vivre-ensemble et de la paix entre les différentes croyances et cultures. Il soulignera également le rôle du CNF en tant que plateforme de diplomatie parlementaire œuvrant à bâtir des ponts de compréhension entre les peuples et à promouvoir les valeurs humaines universelles.

Séances de haut niveau sur la coexistence et la lutte contre la haine

La conférence comportera une session de haut niveau consacrée à la lutte contre la haine religieuse fondée sur la religion ou les croyances, ainsi qu’une session plénière intitulée « Les parlementaires en dialogue avec la religion et la croyance ». Ces échanges viseront à identifier les défis à l’échelle nationale, régionale et internationale, et à formuler des recommandations en faveur d’une meilleure coopération entre les parlements et les représentants religieux pour relever les défis communs.

Les Émirats engagés pour des sociétés inclusives et pacifiques

La délégation du CNF participera également à deux séances de travail portant respectivement sur le renforcement de la coexistence pacifique et du leadership responsable, ainsi que sur les enseignements de la Déclaration de Marrakech visant à promouvoir les droits des minorités religieuses.

Les membres de la délégation présenteront des propositions et interviendront dans des discussions abordant des thèmes majeurs tels que le renforcement des sociétés inclusives, la garantie de la liberté religieuse, le développement d’un leadership éthique à tous les niveaux, l’investissement dans l’éducation au service de la paix, ainsi que le dialogue interreligieux pour promouvoir l’inclusion des femmes dans la vie publique et la solidarité avec les personnes en situation de vulnérabilité.

Une suite au sommet de Marrakech

La conférence vise à faire le bilan des réalisations depuis la première édition tenue à Marrakech, à partager les bonnes pratiques et à surmonter les obstacles à la promotion du dialogue interreligieux. Elle ambitionne également d’explorer de nouvelles pistes de coopération entre les institutions parlementaires et les représentants religieux afin de favoriser des sociétés pacifiques, solidaires et tolérantes.