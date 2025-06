Deux morts et plus de 2 600 déplacés à la suite de fortes pluies dans le sud du Brésil

RIO DE JANEIRO, 19 juin 2025 (WAM) – De fortes pluies ont provoqué la mort d’au moins deux personnes dans l’État de Rio Grande do Sul, dans le sud du Brésil, a annoncé mercredi l’agence de défense civile de l’État, un peu plus d’un an après les inondations historiques qui avaient durement frappé la région.

Selon la même source, plus de 2 600 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile en raison des conditions météorologiques extrêmes.

Coupures de courant, glissements de terrain et infrastructures endommagées

Les précipitations torrentielles ont provoqué des coupures d’électricité, des glissements de terrain, des routes emportées et l’effondrement de ponts dans plusieurs zones de l’État.

Nombre des localités touchées avaient déjà été sévèrement endommagées par les inondations de mai 2024, qui avaient fait plus de 100 victimes et suscité des engagements en faveur de mesures préventives pour éviter la répétition de tels drames.

Des efforts d’anticipation salués

« L’État est désormais mieux préparé », a affirmé le gouverneur de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sur la plateforme X. Il a mis en avant le renforcement des équipes de secours et les investissements réalisés dans le dragage des rivières pour limiter les risques de crue.

Le gouverneur a précisé que certaines zones avaient reçu plus de 350 millimètres de pluie depuis le week-end dernier, aggravant la situation et mettant à l’épreuve la résilience des infrastructures régionales.