Les troupes patrimoniales émiraties captivent les visiteurs du Salon du livre de Pékin

PÉKIN, 19 juin 2025, (WAM) — Le pavillon « Maison des Émirats » au Salon international du livre de Pékin a été le théâtre de spectacles et d’activités patrimoniales émiraties, suscitant l’intérêt de nombreux visiteurs et passionnés de culture émiratie.

Dans le cadre des événements parallèles du salon, la troupe de l’« Ayyala » émiratie a présenté des représentations vivantes illustrant l’authenticité des arts populaires traditionnels et des coutumes arabes ancestrales, créant une atmosphère de convergence culturelle et de convivialité.

Ces manifestations visent à promouvoir la littérature, la culture et le patrimoine des Émirats arabes unis, tout en soutenant les efforts du pavillon émirati pour renforcer la coopération avec les secteurs de l’édition en Chine. Elles ouvrent également la voie à de nouveaux partenariats actifs avec les institutions chinoises opérant dans les industries culturelles et créatives, soulignant le rôle des événements littéraires, artistiques et patrimoniaux comme passerelles de dialogue entre les peuples.

À noter que le Salon international du livre de Pékin a ouvert ses portes hier pour sa 31e édition, organisée au Centre national des congrès de Chine, et se poursuivra jusqu’au 22 juin.