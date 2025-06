Abdallah bin Zayed rencontre le ministre mexicain de l'Économie

MEXICO, 19 Juin 2025 (WAM) — Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a rencontré Marcelo Luis Ebrard, ministre mexicain de l’Économie, dans le cadre d’une visite de travail qu’il effectue actuellement à Mexico.

La rencontre a porté sur les relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et le Mexique, les moyens de les renforcer dans les domaines économiques et d’investissement, ainsi que les opportunités de coopération dans plusieurs secteurs stratégiques, tels que l’énergie, les technologies de pointe et la sécurité alimentaire.

À cette occasion, Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan a souligné la solidité des relations émiraties-mexicaines et l’importance d’établir un partenariat économique au service des intérêts communs des deux pays, dans le but de favoriser un développement global et une prospérité économique durable.

Signatures d’accords de coopération

Dans le cadre de cette visite, un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère de l’Investissement des Émirats arabes unis et le ministère de l’Économie des États-Unis du Mexique, portant sur la coopération en matière d’investissement.

Le mémorandum a été signé par le Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre d’État au Commerce extérieur des Émirats, et Marcelo Luis Ebrard, ministre mexicain de l’Économie.

Un autre mémorandum d’entente a été conclu entre la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie des Émirats arabes unis et le Conseil mexicain pour le commerce extérieur, l’investissement et la technologie, en vue de la création du Conseil d’affaires conjoint émirati-mexicain.

Le document a été signé par Saeed Mubarak Al Hajri, assistant du ministre des Affaires étrangères pour les affaires économiques et commerciales, et Sergio Contreras, directeur général du Conseil mexicain pour le commerce extérieur.

Par ailleurs, les deux parties ont signé les termes de référence pour l’ouverture des négociations en vue d’un accord global de partenariat économique entre les Émirats arabes unis et les États-Unis du Mexique.

L’accord a été signé par le Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi et Marcelo Luis Ebrard.

Présence officielle

Étaient également présents lors de la réunion : Reem bint Ibrahim Al Hashemy, ministre d’État à la Coopération internationale, le Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Saeed Mubarak Al Hajri, et Salem Rashed Al Owais, ambassadeur des Émirats arabes unis auprès des États-Unis du Mexique.