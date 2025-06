Abdallah bin Zayed rencontre le ministre mexicain des Affaires étrangères au début de sa visite de travail à Mexico

MEXICO, 19 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a rencontré Son Excellence Juan Ramón de la Fuente, ministre des Affaires étrangères des États-Unis du Mexique, au début de sa visite de travail à Mexico.

Lors de leur entretien, les deux ministres ont abordé les relations bilatérales distinguées entre les Émirats arabes unis et le Mexique, ainsi que les moyens de les renforcer afin de servir les priorités de développement partagées entre les deux pays et leurs peuples.

Ils ont également exploré les opportunités de coopération accrue dans plusieurs secteurs clés, notamment l’économie, l’investissement, l’énergie et d’autres domaines stratégiques.

Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan a souligné l’aspiration des Émirats arabes unis à établir des relations de coopération avancées et florissantes avec le Mexique, dans le but de soutenir les visions de développement respectives des deux pays et leurs ambitions communes en matière de croissance durable et de prospérité économique.

Les discussions ont également porté sur l’ensemble des évolutions régionales et internationales actuelles, ainsi que sur les moyens de préserver la paix et la sécurité internationales.

La réunion s’est tenue en présence de Son Excellence Reem bint Ibrahim Al Hashemy, ministre d’État chargée de la Coopération internationale ; de Son Excellence Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre d’État au Commerce extérieur ; de Son Excellence Saeed Mubarak Al Hajri, assistant du ministre des Affaires étrangères chargé des affaires économiques et commerciales ; et de Son Excellence Salem Rashed Al Owais, ambassadeur des Émirats arabes unis auprès des États-Unis du Mexique.