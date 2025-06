Reem Al Hashimy conduit une délégation de haut niveau en Irlande à l’occasion du 50e anniversaire des relations bilatérales

DUBLIN, 19 juin 2025 (WAM) — Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministre d'État à la Coopération internationale, a conduit une délégation émirienne de haut niveau composée de représentants du ministère des Affaires étrangères et d’autres entités gouvernementales, à l’occasion d’une visite officielle à Dublin (Irlande) les 12 et 13 juin.

Cette visite s’inscrivait dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis et l’Irlande, et témoigne de l’engagement des Émirats à renforcer les partenariats avec l’Irlande dans des secteurs clés d’intérêt commun.

Commentant la visite, Reem Al Hashimy a déclaré : « Les Émirats arabes unis attachent une grande valeur à leur partenariat croissant avec l’Irlande et voient un potentiel considérable dans le renforcement de notre coopération multisectorielle. Cette visite reflète notre volonté partagée de promouvoir l’innovation et une croissance économique durable. »

Au début de la visite, Son Excellence a rencontré Neale Richmond, ministre d'État au Développement international et à la Diaspora. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coordination dans le domaine du développement international et de la coopération multilatérale. Elle a salué l’alignement stratégique croissant entre les deux pays pour faire progresser les priorités mondiales en matière de développement.

Reem Al Hashimy s’est également entretenue avec Helen McEntee, ministre de l'Éducation, avec laquelle elle a réaffirmé l'engagement commun à approfondir la coopération dans les domaines de l’innovation, de l’éducation et de la recherche, soulignant la dynamique positive des relations entre les Émirats et l’Irlande.

Création du Conseil d’affaires Émirats–Irlande

Un moment fort de cette visite a été la signature d’un mémorandum d’entente portant sur la création du Conseil d’affaires Émirats–Irlande, destiné à promouvoir la collaboration entre les secteurs privés des deux pays et à élargir les liens économiques. Le mémorandum a été signé par Humaid Mohamed Ben Salem, secrétaire général de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie des Émirats (FCCI), et Jenny Melia, directrice générale d’Enterprise Ireland, en présence de Peter Burke, ministre de l’Entreprise, du Commerce et de l’Emploi, et de Reem Al Hashimy.

À la suite de la signature, la ministre émirienne a eu un entretien avec le ministre Burke pour discuter des objectifs du Conseil, notamment en matière de facilitation des échanges, d'engagement des entreprises et de perspectives d’investissement bilatéral.

Conférence sur l’intelligence artificielle à l’Université de Dublin

Dans le cadre de cette visite, Reem Al Hashimy a prononcé une allocution à l’Université College Dublin, présentant l’approche stratégique des Émirats arabes unis en matière d’intelligence artificielle et de technologies de pointe. Elle a mis l’accent sur l’importance de bâtir des écosystèmes d’innovation inclusifs et sur la coopération internationale comme levier de développement durable et numérique.

Reem Al Hashimy a conclu sa visite en exprimant sa gratitude au gouvernement irlandais pour ses efforts continus visant à renforcer les relations bilatérales. Elle a réaffirmé l’engagement des Émirats à entretenir un dialogue constructif et à développer des partenariats durables dans tous les domaines d’intérêt commun.