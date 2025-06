Space42 lance le terminal " Thuraya Mobile Broadband Hotspot "

ABOU DHABI, 19 juin 2025 (WAM) – Space42, entreprise émirienne spécialisée dans les technologies spatiales et l’intelligence artificielle, a annoncé aujourd’hui le lancement commercial de son nouveau terminal Thuraya Mobile Broadband Hotspot (Thuraya MBH).

Ce terminal haut débit mobile, léger, sécurisé et abordable, a été conçu pour assurer la continuité des communications essentielles pour les utilisateurs en déplacement dans des zones reculées, hors de portée des réseaux terrestres traditionnels.

Alors que la demande mondiale en connectivité fiable et ininterrompue ne cesse de croître, de nombreuses zones terrestres et maritimes demeurent privées de couverture réseau, compromettant ainsi les interventions d’urgence, la sécurité des opérations critiques, et parfois des vies humaines.

Un pont numérique vers les zones isolées

Le Thuraya MBH comble cette lacune avec une solution satellite facile à déployer, assurant une couverture fiable dans les régions éloignées d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie centrale. Fonctionnant sur le réseau satellite actuel de Thuraya, il est pleinement compatible avec le satellite de prochaine génération Thuraya-4, considéré comme l’une des plateformes MSS (Mobile Satellite Services) les plus avancées jamais conçues.

Ce terminal est le premier d’une série de plus de 15 nouveaux produits compatibles Thuraya-4, destinés aux marchés gouvernementaux et commerciaux.

Des communications critiques garanties

« Le Thuraya MBH garantit le maintien des communications critiques dans des environnements où les réseaux terrestres sont inopérants, » a déclaré Sulaiman Al Ali, directeur commercial des services spatiaux chez Space42. « Il offre une connectivité robuste et sécurisée pour les gouvernements civils et les opérateurs commerciaux, aussi bien sur terre que sur mer. Qu’il s’agisse d’équipes de secours opérant dans des zones isolées ou de navires évoluant au-delà des zones côtières, le MBH répond efficacement aux exigences opérationnelles tout en respectant des normes de sécurité rigoureuses. Ce lancement marque également une avancée significative dans notre stratégie visant à faire de Space42 un leader mondial des réseaux non terrestres (NTN) et un acteur de référence en matière de connectivité sécurisée. »

Polyvalence, durabilité et sécurité

Conçu pour une utilisation simple sur le terrain, le Thuraya MBH s’installe rapidement et résiste aux conditions extrêmes. Il prend en charge les communications satellite pour les véhicules et navires hors couverture terrestre et répond aux normes de durabilité IP67/IP68. Il est particulièrement adapté aux communications push-to-talk (PTT), aux transferts de fichiers, à la surveillance d’équipements à distance et aux applications IoT.

Parmi les secteurs ciblés figurent les gouvernements civils, les services frontaliers, la surveillance côtière, les services publics éloignés ainsi que les opérations maritimes (bateaux de pêche, ferries, cargos, yachts, navires autonomes).

Le terminal intègre des fonctionnalités avancées telles que le suivi GPS, le géorepérage, les alertes de détresse, ainsi que des mesures de cybersécurité renforcées incluant le contrôle d’accès à plusieurs niveaux, le jumelage de cartes SIM, la protection par code PIN et la gestion des pare-feu.

Accessibilité et compatibilité universelle

Thuraya MBH prend en charge des forfaits de données accessibles, une interface utilisateur simplifiée et une fonctionnalité multilingue (15 langues). Il peut également être intégré à des systèmes externes pour la gestion de flotte et d’actifs mobiles dans des environnements isolés. Une fonctionnalité d’urgence permet par ailleurs l’envoi d’e-mails textuels en cas d’indisponibilité du réseau principal.

Le terminal Thuraya MBH est désormais disponible à partir du 19 juin 2025 auprès des partenaires de services agréés de Thuraya.