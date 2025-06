Hamdan bin Zayed réaffirme l’engagement des Émirats arabes unis en faveur des réfugiés dans le monde entier

ABOU DHABI, 19 juin 2025 (WAM) – À l’occasion de la Journée mondiale du réfugié, célébrée chaque année le 20 juin, Son Altesse Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, représentant du souverain dans la région d'Al Dhafra et président de l’Autorité du Croissant-Rouge des Émirats, a souligné l’attachement constant des Émirats arabes unis, sous la direction de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président de l’État, à soutenir les réfugiés dans le monde entier et à défendre leur dignité humaine.

Son Altesse a affirmé que les Émirats poursuivent leurs efforts pour soulager la souffrance de millions de déplacés, en s’attaquant aux causes profondes du phénomène du déplacement forcé et en travaillant activement à prévenir ses répercussions humanitaires, sociales et économiques. Il a ajouté que ces actions s’inscrivent dans une vision humanitaire durable guidée par les initiatives du Président de l’État et de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier ministre et gouverneur de Dubaï.

Son Altesse a souligné que les Émirats ont très tôt mesuré les effets déstabilisateurs du manque de développement, de la pauvreté et des conflits prolongés, facteurs majeurs de l’aggravation de la crise des réfugiés. Dans cette optique, le pays a investi une part significative de son revenu national pour appuyer les régions les plus vulnérables, promouvoir la paix sociale et contribuer à la stabilité dans plusieurs régions du monde.

Il a insisté sur le fait que la consolidation de partenariats internationaux solides et la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) demeurent essentielles pour bâtir des sociétés inclusives, stables et prospères.

Dans ce contexte, Son Altesse a renouvelé l’engagement indéfectible des Émirats à protéger les réfugiés, à préserver leur dignité, et à soulager les souffrances engendrées par les déplacements. Il a également lancé un appel à la communauté internationale afin qu’elle renforce ses efforts pour contenir les crises humanitaires et fournir des conditions de vie décentes aux réfugiés.

Par ailleurs, Son Altesse a salué les initiatives humanitaires de Son Altesse Cheikha Fatima bint Moubarak, « Mère de la Nation », notamment à travers la création du Fonds pour les femmes réfugiées. Ce fonds, a-t-il indiqué, a significativement contribué à l’autonomisation des femmes déplacées et à l’amélioration de leurs conditions économiques, sociales et psychologiques, tout en soutenant les objectifs de développement durable relatifs à l'éducation et à l'inclusion.

Il a également mis en avant d’autres initiatives innovantes comme la mise en œuvre de la plateforme d’enseignement numérique émirienne dans plusieurs pays hôtes, offrant aux enfants réfugiés des solutions pédagogiques alternatives adaptées à leur réalité.

Soulignant l’importance de l’action humanitaire ciblée, Son Altesse a rappelé que les efforts de l’État dans ce domaine reposent sur une vision fondée sur des valeurs universelles et une volonté de partager la charge avec les pays hôtes en établissant des projets répondant aux besoins fondamentaux des réfugiés : soins de santé, éducation, logement et services essentiels.

Son Altesse a salué le rôle du Croissant-Rouge des Émirats dans la gestion de nombreux camps de réfugiés, notant que l’organisation a su, malgré l’ampleur des défis, maintenir la qualité de ses services et démontrer un engagement fort envers les principes humanitaires.

Enfin, Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan a exprimé sa reconnaissance envers le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) pour son rôle dans l’assistance et la protection des déplacés. Il a souligné la solidité du partenariat entre le Croissant-Rouge émirien et les organisations humanitaires internationales, affirmant la volonté des Émirats de poursuivre et d’intensifier leur coopération dans ce domaine vital.