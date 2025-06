Les Émirats arabes unis lancent un appel à projets pour concevoir leur pavillon à la Biennale de Venise 2027

ABOU DHABI, 19 juin 2025 (WAM) – Le Pavillon national des Émirats arabes unis a lancé un appel à candidatures pour la sélection du commissaire du pavillon des Émirats arabes unis à la 20e Exposition internationale d’architecture de la Biennale de Venise, qui se tiendra de mai à novembre 2027 à Venise, en Italie.

Architectes, designers, artistes, historiens et chercheurs ayant une expérience de travail ou d’études aux Émirats arabes unis ou dans la région élargie MENASA (Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie du Sud) sont invités à soumettre une proposition de concept mettant en lumière une facette méconnue du discours architectural émirien.

Les propositions doivent refléter la mission de la Biennale d’architecture en tant que plateforme mondiale d’échange d’idées, tout en offrant un récit curatorial fort, ancré dans les contextes local, régional et mondial, en dialogue avec les précédentes expositions du Pavillon national des Émirats arabes unis.

Les candidatures sont ouvertes aux citoyens et résidents des Émirats, ainsi qu’aux participants internationaux disposant d’une expérience ou d’une compréhension pertinente de la région. Les propositions peuvent être soumises à titre individuel ou en équipe, à condition qu’au moins un membre du groupe soit basé aux Émirats arabes unis.

Angela Migally, directrice exécutive de la Fondation Salama bint Hamdan Al Nahyan – commissaire du Pavillon national des Émirats arabes unis – a déclaré : « La Biennale d’architecture est un espace propice à la pensée critique, à l’expérimentation et à la recherche. Cet appel à candidatures représente une opportunité pour les commissaires basés aux Émirats de participer au discours architectural mondial à travers des recherches enracinées dans le contexte local et les réalités du cadre bâti, aux Émirats et au-delà. »

Pour sa part, Laila Binbrek, directrice du Pavillon national des Émirats arabes unis, a affirmé : « Le Pavillon national des Émirats reste fidèle à son engagement en tant que plateforme dédiée à la recherche innovante et à l’exploration culturelle, porteuse de sens à l’échelle mondiale. Chaque année, nous élargissons notre appel avec une ouverture internationale, invitant des voix locales et internationales à contribuer à la réflexion sur les pratiques architecturales et leur rôle face aux défis mondiaux à venir. »

Des sessions d'information à destination des candidats intéressés seront organisées prochainement à Abou Dhabi et à Dubaï, les dates étant annoncées ultérieurement.

Les candidatures seront closes à minuit (heure des Émirats, GMT+4) le 30 septembre 2025. Les finalistes retenus seront invités à soumettre une proposition complète lors de la deuxième phase du processus de sélection. Les conditions de participation et les modalités de soumission sont disponibles sur : http://nationalpavilionuae.org/open-call/.