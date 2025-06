Les Émirats arabes unis président l’Alliance mondiale pour l’efficacité énergétique

DUBAÏ, 19 juin 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis, représentés par le ministère de l'Énergie et des Infrastructures (MoEI), ont annoncé leur présidence de l’Alliance mondiale pour l’efficacité énergétique (GEEA) pour les années à venir, à la suite de la formation du Secrétariat général de l’Alliance.

L’annonce intervient après que les Émirats ont exprimé leur intention de lancer l’Alliance lors de la 29ᵉ Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP29) à Bakou, en appui au « Consensus des Émirats » et à l’objectif mondial visant à doubler le rythme d’amélioration de l’efficacité énergétique, en le portant de 2 % à plus de 4 % par an d’ici à 2030.

Cette initiative réaffirme l’engagement des Émirats à placer l’efficacité énergétique au cœur des priorités internationales en matière d’énergie et de climat, à un moment critique où le monde est encore loin de la trajectoire nécessaire : le taux global d’amélioration de l’efficacité énergétique demeure inférieur à 1,5 % par an, compromettant l’atteinte des objectifs de décarbonation et de neutralité carbone.

La GEEA vient compléter d’autres initiatives de haut niveau, telles que le partenariat « Mission Efficiency », le groupe de travail du G20 sur les transitions énergétiques, ainsi que diverses plateformes régionales pour l’énergie propre. Ces efforts conjoints doivent être coordonnés et synergiques, afin d’assurer la circulation fluide des connaissances, du financement et des meilleures pratiques à travers les frontières et les secteurs.

Par cette présidence, les Émirats réaffirment leur volonté de conduire les efforts internationaux en faveur de l’efficacité énergétique dans divers domaines. Le pays entend renforcer la collaboration entre les gouvernements, le secteur privé, les institutions financières et les centres de recherche et d’innovation, en accélérant la transition vers des systèmes énergétiques plus efficients et durables.

Dans ce contexte, Chérif Al Olama, sous-secrétaire aux affaires de l’énergie et du pétrole au MoEI, a souligné que cette présidence reflète la confiance de la communauté internationale dans la capacité des Émirats à diriger et coordonner les efforts mondiaux. Il a précisé que l’Alliance jouera un rôle déterminant dans l’élaboration de politiques, l’échange de savoir-faire, l’accès au financement et à l’innovation, tout en accompagnant les États membres dans l’atteinte de leurs objectifs nationaux et internationaux en matière d’efficacité énergétique.

« Cette alliance constitue une plateforme inclusive et pragmatique pour accélérer la réalisation de l’objectif mondial de doublement du taux d’efficacité énergétique d’ici 2030, conformément au Consensus historique des Émirats », a déclaré Al Olama. « Nous invitons tous les partenaires du monde entier à se joindre à nous pour bâtir un avenir plus efficace et durable. La GEEA ambitionne d’améliorer de manière transformative l’efficacité de la consommation énergétique dans des secteurs clés tels que le bâtiment, les transports et l’industrie. »

À noter que les Émirats ont organisé, en février dernier, une table ronde de haut niveau dans le cadre du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, où le cadre général de l’Alliance a été discuté avec plusieurs pays, organisations internationales, entités privées et institutions financières.