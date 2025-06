La paix durable exige un développement durable, affirme Guterres

NEW YORK, 20 juin 2025 (WAM) – Après des décennies de progrès constants, le monde est confronté à une urgence en matière de développement, et le moteur du développement est en train de caler, a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, lors du débat public du Conseil de sécurité sur le thème du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

« Dix ans après l’adoption des Objectifs de développement durable (ODD), les deux tiers des cibles accusent un retard. Le monde est en déficit de plus de 4 000 milliards de dollars par an en ressources nécessaires aux pays en développement pour tenir leurs engagements d’ici à 2030 », a-t-il affirmé.

Soulignant que la prévention reste le meilleur remède contre l’instabilité et les conflits, le Secrétaire général a insisté sur le fait qu’« il n’existe pas de mesure plus préventive que l’investissement dans le développement ».

« Lorsque les populations sont privées d’opportunités… lorsque les droits humains sont bafoués et que l’impunité perdure… lorsque le crime et la corruption prospèrent… lorsque le chaos climatique provoque des déplacements et la déstabilisation… lorsque le terrorisme se nourrit de l’affaiblissement des institutions… alors, la paix peut rapidement devenir un rêve lointain », a-t-il mis en garde.

Il n’est pas surprenant, a-t-il ajouté, que neuf des dix pays ayant les indicateurs de développement humain les plus faibles soient aujourd’hui en situation de conflit. « La paix ne se construit pas dans des salles de conférence. Elle se bâtit dans les salles de classe, dans les dispensaires, dans les communautés. La paix se forge lorsque les individus ont de l’espoir, des perspectives et une part dans l’avenir. Investir dans le développement aujourd’hui, c’est investir dans un avenir plus pacifique. »

Le Secrétaire général a réitéré que le moteur du développement vacille et a indiqué que la quatrième Conférence sur le financement du développement, prévue la semaine prochaine, constituera une étape cruciale pour réparer et renforcer ce moteur essentiel.