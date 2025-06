Abdallah bin Zayed rencontre le ministre canadien des Finances et des Revenus nationaux

OTTAWA, 20 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a rencontré François-Philippe Champagne, ministre des Finances et des Revenus nationaux du Canada, dans le cadre de sa visite de travail à Ottawa, capitale canadienne.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont examiné les relations bilatérales distinguées entre les Émirats arabes unis et le Canada, ainsi que les moyens de les renforcer au service des intérêts communs et des priorités de développement des deux pays.

Ils ont également exploré les perspectives de développement de la coopération dans plusieurs domaines, notamment les secteurs économique et financier, et ont évoqué le renforcement des mécanismes de collaboration en matière d'investissement entre les secteurs public et privé des deux nations.

Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan a souligné, à cette occasion, la solidité des relations émirati-canadiennes et la volonté commune d’élargir les horizons de coopération, en particulier dans les domaines économiques, afin de répondre aux aspirations des deux pays à une croissance globale et durable.

La réunion s’est tenue en présence de Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministre d’État à la Coopération internationale ; du Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées ; du Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre d’État au Commerce extérieur ; de Sultan bin Saeed Al Mansouri, envoyé du ministre des Affaires étrangères ; de Saeed Mubarak Al Hajeri, assistant du ministre aux affaires économiques et commerciales ; et d’Abdulrahman Ali Al Neyadi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Canada.