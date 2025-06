Le président des Émirats arabes unis adresse un message écrit au Premier ministre canadien

OTTAWA, 20 juin 2025 (WAM) – Le président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a adressé un message écrit à Mark Carney, Premier ministre du Canada, portant sur les relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et le Canada.

Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a remis le message lors de sa rencontre avec le Premier ministre canadien au début de sa visite de travail dans la capitale canadienne, Ottawa.

La réunion a permis d’examiner les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, en mettant l’accent sur le développement des relations bilatérales et l’élargissement des perspectives de collaboration conjointe dans divers secteurs, au service des intérêts communs et du bien-être des deux peuples.

Les discussions ont également porté sur les opportunités de coopération dans plusieurs domaines, notamment les secteurs économique et commercial, l’énergie, l’intelligence artificielle et l’éducation.

Son Altesse Cheikh Abdallah a souligné que les Émirats arabes unis et le Canada entretiennent des liens profonds et un partenariat croissant fondé sur une collaboration constructive et fructueuse, en accord avec les aspirations partagées des deux nations et leurs efforts en faveur du développement durable.

Les échanges ont également porté sur les développements régionaux et internationaux, avec un dialogue autour des principales questions d’actualité. Son Altesse a insisté sur l’importance de renforcer les efforts communs pour soutenir la paix et la sécurité dans le monde.

Ont assisté à la réunion : Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministre d’État à la Coopération internationale ; le Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées ; le Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre d’État au Commerce extérieur ; Sultan Al Mansoori, envoyé spécial du ministre des Affaires étrangères ; Saeed Mubarak Al Hajeri, assistant du ministre aux affaires économiques et commerciales ; et Abdulrahman Ali Al Neyadi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Canada.