Abdallah bin Zayed et la ministre canadienne des Affaires étrangères discutent des relations bilatérales et des développements régionaux à Ottawa

OTTAWA, 20 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a rencontré Anita Anand, ministre des Affaires étrangères du Canada, dans le cadre de sa visite de travail dans la capitale canadienne, Ottawa.

Lors de la rencontre, Cheikh Abdallah et la ministre canadienne ont discuté des relations bilatérales et des moyens de les développer dans divers domaines.

Les deux parties ont également examiné les opportunités de renforcer la coopération dans plusieurs secteurs clés, notamment les domaines économique, éducatif, de l’investissement, du commerce, des technologies et de l’énergie.

Cheikh Abdallah a réaffirmé la solidité et la profondeur des liens d’amitié entre les Émirats arabes unis et le Canada, soulignant l’engagement des Émirats à poursuivre le développement de cette relation d’exception, porteuse de perspectives prometteuses en matière de croissance et de développement, conformément aux aspirations des deux nations pour un avenir plus prospère.

Les discussions ont également porté sur les derniers développements régionaux et internationaux, et leurs répercussions sur la paix et la sécurité mondiales.

La réunion s’est tenue en présence de Son Excellence Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministre d’État à la Coopération internationale ; du Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées ; du Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre d’État au Commerce extérieur ; de Sultan Al Mansoori, envoyé du ministre des Affaires étrangères ; de Saeed Mubarak Al Hajeri, assistant du ministre des Affaires étrangères pour les affaires économiques et commerciales ; ainsi que de Son Excellence Abdulrahman Ali Al Neyadi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Canada.