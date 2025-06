Les Émirats arabes unis évacuent des ressortissants et résidents de la République islamique d’Iran

ABOU DHABI, 20 juin 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont évacué un certain nombre de leurs ressortissants et résidents de la République islamique d’Iran, en coordination avec les autorités compétentes.

Dans le cadre de leur engagement indéfectible en faveur de la sécurité de leurs citoyens et résidents, et en réponse rapide aux situations d’urgence, les Émirats ont mené avec succès des opérations d’évacuation, organisées et facilitées en coopération avec la partie iranienne, afin d’assurer leur retour en toute sécurité.

Par ailleurs, les Émirats arabes unis poursuivent un dialogue diplomatique intensif, multipliant les contacts et consultations avec les partenaires concernés et stratégiques, en vue de désamorcer les tensions et de rétablir la paix. Cette approche traduit l’engagement constant de l’État en faveur de la diplomatie et du dialogue comme seule voie possible, et reflète la vision émirienne plus large d’une région fondée sur la stabilité, la justice et la prospérité pour tous les peuples.