Les Émirats arabes unis suivent avec une profonde inquiétude la confrontation militaire dans la région et appellent à la sagesse et au dialogue

ABOU DHABI, 22 juin 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont exprimé leur profonde préoccupation face à la persistance des tensions dans la région et aux frappes visant les installations nucléaires iraniennes. Ils ont souligné la nécessité d’une désescalade immédiate afin d’éviter de graves répercussions et d’épargner à la région un nouvel engrenage d’instabilité.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a réaffirmé l’importance de privilégier la diplomatie et le dialogue pour résoudre les différends, à travers des approches globales favorisant la stabilité, la prospérité et la justice. Les Émirats arabes unis ont renouvelé leur appel à la communauté internationale pour qu’elle intensifie ses efforts en vue de parvenir à un règlement global face à ces développements sensibles et dangereux, afin de préserver la région et ses peuples des conséquences dévastatrices des conflits.

Par ailleurs, le ministère a exhorté les Nations Unies et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités par des démarches sérieuses visant à traiter les problèmes chroniques de la région, qui se trouve aujourd’hui à un tournant critique menaçant gravement la paix et la sécurité régionales et internationales.

Le ministère a souligné que la situation actuelle exige un engagement sincère en faveur d’un règlement par la négociation des dossiers les plus urgents, insistant sur la nécessité de tirer les enseignements des expériences historiques et des conflits passés de la région.