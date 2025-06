Iran : Aucun danger pour les habitants près des sites nucléaires de Natanz, Ispahan et Fordow

TÉHÉRAN, 22 juin 2025 (WAM) – Le gouvernement iranien a confirmé qu’aucun danger ne menace les habitants des zones situées à proximité des installations nucléaires de Natanz, Ispahan et Fordow, à la suite des frappes aériennes américaines survenues à l’aube ce dimanche.

L’agence de presse Tasnim a cité la porte-parole du gouvernement iranien, Fatemeh Mohajerani, qui a déclaré que les attaques israéliennes – de manière générale – ont, jusqu’à présent, causé la mort de 55 femmes et enfants, blessé 209 personnes, endommagé six structures d’ambulance et provoqué la mort ou la blessure de 18 membres du personnel médical.