Le Conseil de sécurité de l’ONU tient une réunion d’urgence pour examiner les développements régionaux

NEW YORK, 22 juin 2025 (WAM) – Le Conseil de sécurité des Nations Unies tient aujourd’hui, dimanche, une réunion d’urgence à 15h00, heure de New York, pour examiner les récents développements dans la région, en particulier la situation entre l’Iran et Israël ainsi que l’évolution du programme nucléaire iranien.

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, doit prononcer une déclaration au cours de la réunion afin de présenter la position de l’organisation internationale face à ces évolutions.

Les membres du Conseil entendront également des exposés de Miroslav Jenča, Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour l’Europe, l’Asie centrale et les Amériques au Département des affaires politiques, ainsi que de Rafael Mariano Grossi, Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).