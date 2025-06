Le Président des Émirats discute des évolutions régionales lors d’entretiens téléphoniques avec le Sultan d’Oman, le Président français et la Première ministre italienne

ABOU DHABI, 22 juin 2025 (WAM) – Le Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan s’est entretenu par téléphone ce dimanche avec Sa Majesté le Sultan Haitham bin Tariq, Sultan d’Oman ; Son Excellence Emmanuel Macron, Président de la République française ; et Son Excellence Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des ministres de la République italienne.

Ces échanges ont porté sur l’escalade actuelle de la situation au Moyen-Orient et les graves répercussions qu’elle pourrait avoir sur la sécurité et la stabilité de la région, à la suite des récentes attaques contre la République islamique d’Iran.

Au cours des entretiens, Son Altesse et les dirigeants ont souligné l’importance d’intensifier les efforts régionaux et internationaux en vue de parvenir à une cessation immédiate de l’escalade. Ils ont mis l’accent sur la nécessité de privilégier le dialogue et la diplomatie afin de contenir la crise et de parvenir à une solution pacifique.

Les dirigeants ont également insisté sur l’importance d’épargner à la région et à ses peuples de nouvelles crises, et de préserver la paix et la stabilité régionales.