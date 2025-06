Le Conseil musulman des sages condamne fermement l’attentat terroriste visant une église à Damas

ABOU DHABI, 23 juin 2025 (WAM) – Le Conseil musulman des sages, présidé par le professeur Dr Ahmed Al-Tayeb, Grand Imam d'Al-Azhar, a fermement condamné l’attentat terroriste odieux ayant visé une église à Damas, en Syrie, et causé la mort de plusieurs victimes innocentes ainsi que des blessés.

Le Conseil a rejeté catégoriquement de tels actes terroristes, qui vont à l’encontre des enseignements nobles de l’islam, des principes de toutes les religions révélées, des lois et normes internationales, ainsi que des valeurs morales et humanitaires universellement partagées. Ces valeurs interdisent explicitement toute atteinte aux lieux de culte et appellent à leur protection et leur respect.

Le Conseil a souligné que s’en prendre aux lieux de culte constitue une violation flagrante du caractère sacré de la vie humaine et des sites religieux, et représente un crime injustifiable, quels qu’en soient les motifs. Il a réaffirmé sa position constante de rejet de toutes les formes de violence et de terrorisme, et a appelé à une action résolue contre les groupes extrémistes qui cherchent à semer la destruction, l’instabilité et la discorde entre les membres d’une même nation.

En condamnant cet acte atroce, le Conseil musulman des sages a présenté ses sincères condoléances aux familles et proches des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, et priant Dieu Tout-Puissant de protéger la Syrie et son peuple de tout mal et de tout danger.