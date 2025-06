L’Institution nationale des droits de l’homme et le Comité de la Charte arabe des droits de l’homme examinent leur coopération

ABOU DHABI, 23 juin 2025 (WAM) – L’Institution nationale des droits de l’homme (INDH) et le Comité de la Charte arabe des droits de l’homme ont examiné les moyens de renforcer leur coopération et de consolider la coordination autour des mécanismes de mise en œuvre de ladite Charte.

La réunion a également porté sur les efforts institutionnels visant à adopter les meilleures pratiques en matière de promotion des droits et libertés fondamentaux.

Ces échanges ont eu lieu à l’occasion d’une rencontre entre Maqsoud Kruse, président de l’INDH, et une délégation du Comité de la Charte arabe des droits de l’homme conduite par son président, le Conseiller Mohammed Saeed Al Shehhi.

La délégation a été informée du mandat et des missions de l’INDH, en tant qu’institution nationale indépendante, ainsi que de son rôle central dans le soutien et la promotion de l’agenda des droits de l’homme aux Émirats arabes unis. Les discussions ont mis en lumière l’alignement de l’INDH avec les cadres internationaux, régionaux et nationaux en matière de droits de l’homme.