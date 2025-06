Sultan bin Ahmed salue le classement de l’Université de Charjah au premier rang des Émirats arabes unis

CHARJAH, 23 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-souverain de Charjah et président de l’Université de Charjah, a adressé ses félicitations à l’université pour avoir obtenu la première place aux Émirats arabes unis dans le classement des « Best Global Universities » établi par U.S. News & World Report.

Par ailleurs, l’Université de Charjah a réalisé une progression remarquable de 106 places dans le classement mondial QS des universités, se positionnant désormais à la 328ᵉ place à l’échelle internationale.

Son Altesse Cheikh Sultan a exprimé sa fierté face aux avancées continues de l’université dans les classements mondiaux, soulignant que ces performances traduisent son prestige croissant tant au niveau national qu’international. Il a salué le soutien constant de Son Altesse le Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Charjah, ainsi que les efforts du Conseil d’administration de l’université, du corps académique et administratif, et des étudiants, qui ont tous contribué à cette réussite.

Le vice-souverain de Charjah a affirmé que l’excellence ne se limite pas aux chiffres, mais se manifeste également par l’impact positif de l’université dans des domaines tels que l’enseignement, la recherche et le service à la communauté. Il a qualifié cette réalisation d’étape importante, illustrant la réputation croissante de l’université dans le domaine de la recherche scientifique, de la qualité de l’enseignement et de son ouverture à la coopération internationale.

Son Altesse a également réaffirmé l’engagement de l’université à promouvoir une éducation axée sur la recherche, à établir des partenariats avec des institutions de renom à travers le monde, et à cultiver un environnement d’apprentissage inclusif et stimulant. Cette approche vise à consolider la trajectoire ascendante de l’établissement et à lui permettre d’atteindre des niveaux de succès encore plus élevés.

Le classement Best Global Universities de U.S. News & World Report est une évaluation hautement respectée qui classe les universités selon des indicateurs mesurables, en mettant l’accent sur la recherche et l’influence académique mondiale. Plus de 2 000 universités de plus de 100 pays y sont répertoriées, en faisant une référence précieuse pour les étudiants, chercheurs et institutions éducatives.

L’Université de Charjah a également enregistré une avancée remarquable dans le classement QS World University Rankings 2026, progressant de la 434ᵉ à la 328ᵉ place. Cette amélioration significative reflète la montée en puissance de l’université sur la scène éducative mondiale, dans un contexte de forte concurrence dans l’enseignement supérieur.

Avec plus de 20 000 étudiants représentant plus de 95 nationalités, 15 collèges, 147 programmes académiques et 80 groupes de recherche, l’université s’illustre par son engagement envers l’innovation et l’excellence académique.

Le classement QS World University Rankings est l’un des plus reconnus au monde. Il prend en compte plusieurs critères tels que la réputation académique, la réputation auprès des employeurs, le ratio enseignants-étudiants, ainsi que la diversité internationale des étudiants et du personnel. Ce classement couvre plus de 1 500 universités à l’échelle mondiale et constitue un indicateur de référence pour évaluer la qualité et la compétitivité dans le secteur de l’enseignement supérieur.