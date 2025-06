Les employés des Émirats arabes unis surpassent leurs homologues européens en matière de préparation cybernétique, selon une étude de Cohesity

DUBAÏ, 23 juin 2025 (WAM) – Une nouvelle étude intitulée « Préparation des employés face aux cybermenaces » a révélé que les employés aux Émirats arabes unis surpassent leurs homologues européens dans plusieurs indicateurs clés de cybersécurité.

Cette progression témoigne des avancées significatives réalisées par les Émirats en vue de concrétiser leur vision nationale en matière de résilience numérique et de défense cybernétique fondée sur l’intelligence artificielle.

L’étude met en évidence les efforts constants et les investissements soutenus du gouvernement émirien pour renforcer ses capacités nationales en cybersécurité, notamment à travers le développement de cadres réglementaires et d’infrastructures adaptées.

Parmi les jalons notables figure la mise en place de systèmes avancés de détection des menaces, sous la supervision du Conseil de cybersécurité des Émirats arabes unis, positionnant le pays comme un modèle régional en matière de préparation face aux risques cybernétiques.

Réalisée par "Cohesity", entreprise de premier plan spécialisée dans la sécurité des données alimentée par l’IA, l’étude a évalué des salariés à temps plein aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Elle mesurait leur niveau de confiance dans la détection et la réponse aux cyberattaques.

Les résultats montrent que 86 % des employés aux Émirats se disent confiants dans leur capacité à identifier les cybermenaces, contre 81 % au Royaume-Uni, 80 % en Allemagne et 62 % en France.

Par ailleurs, près de 89 % des personnes interrogées aux Émirats ont déclaré faire confiance à leur organisation pour prévenir et se remettre d’une cyberattaque.

Des indicateurs comportementaux encourageants ont également été relevés, avec deux tiers des employés émiratis affirmant qu’ils signaleraient toute activité suspecte à leur équipe de cybersécurité, contre 61 % au Royaume-Uni, 53 % en Allemagne et 48 % en France. Plus de la moitié des participants aux Émirats ont également déclaré qu’ils notifieraient directement leur service informatique.

Cette approche proactive est attribuée aux campagnes continues de sensibilisation et de formation, 66 % des employés ayant indiqué avoir suivi une formation en cybersécurité au cours de l’année écoulée.

Johnny Karam, directeur général et vice-président pour les régions émergentes internationales chez Cohesity, a déclaré : « Ces résultats reflètent le leadership manifeste des Émirats arabes unis en matière de préparation cybernétique dans la région Europe–Moyen-Orient–Afrique (EMEA). Grâce aux initiatives menées par le Conseil de cybersécurité et à une stratégie nationale forte en matière d’IA et de transformation numérique, il n’est pas surprenant de constater que la sensibilisation des employés progresse parallèlement aux investissements des entreprises. »

De son côté, Mark Molyneux, directeur technique pour la région EMEA chez Cohesity, a ajouté : « Ces résultats confirment ce que nous observons à l’échelle régionale : les employés sont de plus en plus conscients des risques cybernétiques et prêts à agir, en grande partie grâce à la stratégie du Conseil de cybersécurité des Émirats visant à renforcer la sensibilisation à l’échelle nationale. »

« Dans un environnement de menaces en constante évolution, la sécurité des données fondée sur l’intelligence artificielle n’est plus un luxe, mais une nécessité opérationnelle », a-t-il conclu.