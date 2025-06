Une délégation gouvernementale de Charjah examine le système intégré de gestion des matières dangereuses à Abou Dhabi

ABOU DHABI, 23 juin 2025 (WAM) – Une délégation du gouvernement de Charjah a pris connaissance du système intégré de gestion des matières dangereuses mis en place dans l’émirat d’Abou Dhabi.

Cette visite s’est déroulée lors d’une rencontre entre Son Excellence Khalfan Abdullah Al Mansouri, directeur général par intérim du Centre d’Abou Dhabi pour la gestion des matières dangereuses, et la délégation de Charjah conduite par Son Excellence le brigadier Dr Ahmed Saeed Al Nuaimi. Les discussions ont porté sur les possibilités de coopération et d’échange des meilleures pratiques entre les entités gouvernementales.

Le Centre a présenté à cette occasion son système opérationnel et administratif, ainsi que les efforts déployés pour établir les cadres législatifs, juridiques et les politiques générales en matière de gestion des matières dangereuses, dans le but d’assurer la coordination et la complémentarité entre les autorités fédérales et locales, tout en garantissant la conformité avec les normes et conventions internationales en vigueur.

L’accent a été mis sur les cadres réglementaires, les normes et les procédures opérationnelles encadrant la manipulation des matières dangereuses, ainsi que sur la répartition claire des rôles et responsabilités entre les différentes entités concernées, afin d’assurer les plus hauts niveaux d’efficacité et de sécurité dans leur gestion. Le Centre a également présenté ses principaux projets en cours, qui visent à renforcer la gestion sécurisée de ces substances et à développer des systèmes intelligents de surveillance et de contrôle.

Le directeur général par intérim du Centre d’Abou Dhabi pour la gestion des matières dangereuses a affirmé que le système en place constitue un modèle intégré reposant sur des cadres législatifs et juridiques clairs, dont l’objectif est de protéger les vies humaines et les biens, tout en promouvant la durabilité environnementale.